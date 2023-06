cancel camera_alt ഗു​സ്തി താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ബ​ജ്റ​ങ് പൂ​നി​യ​യും സാ​ക്ഷി മ​ലി​കും മ​ഹാ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ By തൻവീർ അഹ്​മദ്​ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മ ​കേ​സി​ലെ പ്ര​തി, ബി.​ജെ.​പി എം.​പി​യും ദേ​ശീ​യ ഗു​സ്തി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നു​മാ​യ ബ്രി​ജ്​ ഭൂ​ഷ​ൺ ശ​ര​ൺ സി​ങ്ങി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സ്​ ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഒ​ളി​മ്പി​ക്​​സ്​ മെ​ഡ​ൽ​ ജേ​ത്രി​യും ഗു​സ്തി സ​മ​ര നേ​താ​വു​മാ​യ സാ​ക്ഷി മ​ലി​ക്. ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലെ സോ​നി​പ്പ​ത്തി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ക​ർ​ഷ മ​ഹാ​ഖാ​പ്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്​ സാ​ക്ഷി​യു​ടെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. ഞ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം പ​രി​ഹ​രി​ച്ചാ​ലേ ഏ​ഷ്യ​ന്‍ ഗെ​യിം​സി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കൂ. നി​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​ത്ത നി​ല​യി​ലു​ള്ള മാ​ന​സി​ക സം​ഘ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 23 മു​ത​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ടു​വ​രെ ചൈ​ന​യി​ലാ​ണ് ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സ്. പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ജൂ​ലൈ 15ന് ​മു​മ്പ് ഒ​ളി​മ്പി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ഫ് ഏ​ഷ്യ​യെ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ കേ​ന്ദ്ര കാ​യി​ക​മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്, മെ​ഡ​ൽ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ഗു​സ്​​തിയിൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കി താ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​ല​പാ​ട്​ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​നും തു​ട​ര്‍ സ​മ​ര​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് താ​ര​ങ്ങ​ള്‍ മ​ഹാ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ വി​ളി​ച്ച​ത്. ജൂ​ണ്‍ 15ന​കം ബ്രി​ജ് ഭൂ​ഷ​ണി​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ദി​വ​സം പ്ര​ക്ഷോ​ഭം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് താരങ്ങൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പെ​ൺ​കു​ട്ടി മൊ​ഴി തി​രു​ത്തി​യ​ത്​ സ​മ്മ​ർ​ദം മൂ​ലം’ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബ്രി​ജ് ഭൂ​ഷ​ണി​നെ​തി​രെ ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​വ​രി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത പെ​ൺ​കു​ട്ടി മൊ​ഴി തി​രു​ത്തി​യ​ത്​ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങി​യാ​ണെ​ന്ന്​ സാ​ക്ഷി മ​ലി​ക്.സ​മ്മ​ർ​ദം ശ​ക്ത​മാ​​യ​തോ​ടെ പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത കു​ട്ടി​യു​ടെ പി​താ​വ് വി​ഷാ​ദാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി. അ​ന്വേ​ഷ​ണം അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നും ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും കഴിയുന്ന​ ബ്രി​ജ്​ ഭൂ​ഷ​ണി​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ദ്യ ദി​വ​സം മു​ത​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

Sakshi Malik will not participate in the Asian Games until the problem is resolved