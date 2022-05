cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article മധ്യപ്രദേശിലെ പതജൻ ഗ്രാമത്തിൽ ഭിക്ഷാടകനെ മർദ്ദിച്ച് മുടിമുറിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. ഭിക്ഷാടകനെ ഒരാൾ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. പ്രവീൺ ഗൗർ എന്നയാളാണ് മുടി വെട്ടിമാറ്റിയത്.

ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഭിക്ഷ ചോദിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. സംഭവത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം പൊലീസിന് ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമാണ്. കേസെടുത്ത് പ്രതി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

Sadhu asking for alms beaten up, hair chopped off in MP's Khandwa