cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ബം​ഗ​ളൂ​രു: പോ​പു​ല​ർ ഫ്ര​ണ്ടി​നെ​യും എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ​യെ​യും നി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ത​ന്നെ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​നെ​യും തീ​വ്ര​ഹി​ന്ദു​ത്വ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളാ​യ ബ​ജ്രം​ഗ് ദ​ൾ, വി.​എ​ച്ച്.​പി, ശ്രീ​രാ​മ സേ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ​യും നി​രോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​ചാ​ര​ണ സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​ബി. പാ​ട്ടീ​ൽ. എ​ല്ലാ വ​ർ​ഗീ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ​യും നി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചാ​ൽ അ​തി​നെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​മെ​ന്നും മു​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​യാ​യ എം.​ബി. പാ​ട്ടീ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

പോ​പു​ല​ർ ഫ്ര​ണ്ട് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യെ നി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ട്. അ​ത് എ​ത്ര​യും വേ​ഗം ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണം. അ​തോ​ടൊ​പ്പം എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ​യെ​യും നി​രോ​ധി​ക്ക​ണം. അ​തി​നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ പി​ന്തു​ണ​യു​ണ്ടാ​കും. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്, ബ​ജ്രം​ഗ് ദ​ൾ, വി​ശ്വ ഹി​ന്ദു പ​രി​ഷ​ത്ത്, ശ്രീ​രാ​മ സേ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ​യും നി​രോ​ധി​ക്ക​ണം. വ​ർ​ഗീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന എ​ല്ലാ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ​യും നി​രോ​ധി​ക്ക​ണം. എ.​ഐ.​എം.​ഐ.​എം പാ​ർ​ട്ടി​യെ​യും നി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നും എ​തി​ർ​പ്പി​ല്ല. ഈ ​തീ​രു​മാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കി ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ക​രു​ത്ത് കാ​ണി​ക്കാം. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തോ​ട് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും എം.​ബി. പാ​ട്ടീ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

RSS and Bajrang Dal should be banned along with Popular Front -Congress leader