ഡൽഹി കോർപറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ഫലപ്രഖ്യാപനം നാളെ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ബുധനാഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കും. നഗരത്തിലെ 42കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുക. സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് 42വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളായി10,00 പൊലീസുകാരെ നിയമിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഡിസംബർ നാലിനായിരുന്നു കോർപറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്.

250 വാർഡുകളിലേക്കായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഡൽഹിയിലെ മൂന്ന് കോർപറേഷനുകളും ലയിപ്പിച്ച് ഒറ്റ കോർപറേഷനാക്കിയതിനു ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്. ആകെ 1,349 സ്ഥാനാർഥികളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചത്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി വൻ വിജയം നേടുമെന്നാണ് മിക്ക എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളും പറയുന്നത്. 149 മുതൽ 171 വാർഡ് വരെ എ.എ.പി നേടുമെന്നാണ് പ്രവചനം.15 വർഷമായി മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനുകൾ ബി.ജെ.പിയാണ് ഭരിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നിരവധി പേരുടെ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്തെന്നാരോപിച്ച് എ.എ.പിയും കോൺഗ്രസും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നിൽ ബി.ജെ.പിയുടെ ഗൂഢാലോചനയാണെന്നും ഇരുപാർട്ടികളും ആരോപിച്ചിരുന്നു.



