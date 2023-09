ഗാന്ധിസമാധിയിൽ മോദി അർപ്പിച്ച പുഷ്പചക്രത്തിലും 'റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഭാരത്'

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ന്യൂഡൽഹി: 'ഭാരത്' വിവാദം കത്തിനിൽക്കെ, ഗാന്ധിസമാധിയിൽ മോദി അർപ്പിച്ച പുഷ്പചക്രത്തിൽ ‘റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഭാരത്’. ജി20 നേതാക്കളും രാജ്ഘട്ടിലെ ഗാന്ധിസമാധിയിൽ മോദിക്കൊപ്പം പുഷ്പചക്രം അർപ്പിച്ചിരുന്നു. രാജ്ഘട്ടിലെത്തിയ ലോകനേതാക്കളെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ഇതിന് ശേഷമാണ് മോദിയുൾപ്പടെ എല്ലാ ലോകനേതാക്കളും ചേർന്ന് മഹാത്മഗാന്ധിക്ക് ആദരമർപ്പിച്ചത്. 'റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഭാരത്' എന്നാണ് മോദി അർപ്പിച്ച പുഷ്പചക്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഉച്ചകോടിയിൽ ‘ഭാരത്’ എന്നെഴുതിയ നെയിം പ്ലേറ്റാണ് മോദി ഉപയോഗിച്ചത്. ജി20 രാജ്യാന്തര മീഡിയ സെന്ററിലുണ്ടായിരുന്ന ബാഡ്ജിൽ ‘ഭാരത് ഓഫീഷ്യൽ’ എന്നാണു രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ജി20 നേതാക്കൾക്കുള്ള അത്താഴവിരുന്നിലേക്ക് ‘രാഷ്ട്രപതി ഓഫ് ഭാരത്’ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ക്ഷണക്കത്ത് നൽകിയതും വിവാദമായിരുന്നു.

അതേസമയം, ജി20 ഉച്ചകോടി രണ്ടാം ദിവസവും തുടരുകയാണ്. ​'വൺ ഫ്യൂച്ചർ' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സെഷനാവും ഞായറാഴ്ച നടക്കുക. കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ​മാ​റ്റം, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്ക​ൽ, സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത്വ​രി​ത​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള പ്ര​യോ​ഗ​വ​ത്ക​ര​ണം, ക്രി​പ്റ്റോ ക​റ​ൻ​സി​ക്ക് പൊ​തു ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് ഉ​ണ്ടാ​ക്ക​ൽ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ധ​ന​കാ​ര്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെല്ലാം ജി20 ഉച്ചകോടിയിൽ ക്രി​യാ​ത്മ​ക ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്നിരുന്നു.

ചൈ​നീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി ​ജി​ൻ​പി​ങ്ങി​ന്റെ​യും റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​ന്റെ​യും അ​ഭാ​വം ശോ​ഭ​കെ​ടു​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ ​ബൈ​ഡ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ലോ​ക​നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യെ ഫ​ല​പ്രാ​പ്തി​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഇ​ന്ത്യ. Show Full Article

'Republic of bharat' also on the wreath placed by Modi at Gandhi's mausoleum