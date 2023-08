cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂഡൽഹി: മുൻ എം.എൽ.എ അജയ് റായിയെ ഉത്തർപ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റായി എ.ഐ.സി.സി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ നിയമിച്ചു. മുൻ എം.പി കൂടിയായ ബ്രിജ് ലാൽ ഖബ്രിക്ക് പകരമാണ് അജയ് റായിയുടെ നിയമനം.

എ.ഐ.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ രൺദീപ് സുർജെവാലക്ക് മധ്യപ്രദേശിന്റെയും മുകുൾ വാസ്നികിന് ഗുജറാത്തിന്റെയും ചുമതലകളും നൽകി. യഥാക്രമം ജയപ്രകാശ് അഗർവാളിനെയും രഘു ശർമയെയും മാറ്റിയാണ് സുർജെവാലയെയും വാസ്നികിനെയും നിയമിച്ചത്.

Randeep Surjewala in charge of Madhya Pradesh and Mukul Wasnik of Gujarat; Ajay Rai is the new president of UPCC