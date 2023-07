ബാലസോർ ​ട്രെയിൻ ദുരന്തം: അന്വേഷണം റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് വിടാതെ റെയിൽവേ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂഡൽഹി: ബാലസോർ ട്രെയിൻ ദുരന്തം സംബന്ധിച്ച് റെയിൽവേ സേഫ്റ്റി കമീഷന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് വിടാതെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. ദുരന്തം സംബന്ധിച്ച് സി.ബി.ഐയുടെ അന്വേഷണം നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് വിടാത്തതെന്നാണ് റെയിൽവേയുടെ വിശദീകരണം.i

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ റെയിൽവേയുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടാൽ അത് സി.ബി.ഐയുടെ അന്വേഷണത്തെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. ഉന്നത റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇക്കണോമിക് ടൈംസാണ് വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. അതേസമയം, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾക്ക് റെയിൽവേ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല.

ടെലികോം, സിഗ്നലിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ പിഴവാണ് ബാലസോർ ദുരന്തത്തിന് കാരണമെന്ന കണ്ടെത്തലാണ് റെയിൽവേയുടെ റിപ്പോർട്ടിലുള്ളതെന്നാണ് സൂചന. മാനുഷികമായ പിഴവായിരുന്നു ദുരന്തത്തിന് കാരണമായതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ബാലസോർ ദുരന്തം സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് റെയിൽവേക്ക് സമർപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ, റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയാറായിരുന്നില്ല. നേരത്തെ ട്രെയിൻ ദുരന്തങ്ങളുണ്ടായപ്പോൾ അന്വേഷണം നടത്തിയ റെയിൽവേ സംഘങ്ങൾ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ബാലസോറിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് സൂചന.

Show Full Article

News Summary -

Railways wants to keep Odisha train accident probe report under wraps to avert influence