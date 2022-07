'നാഗ്പൂരിൽ ദേശീയ പതാകയുയർത്താൻ 52 വർഷമെടുത്ത സംഘടന പ്രചാരകന്റെ ആഹ്വാനം', മോദിയുടെ ആഹ്വാനത്തെ പരിഹസിച്ച് ജയ്റാം രമേശ്

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ എല്ലാ വീടുകളിലും ദേശീയ പതാക ഉയർത്താനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ആഹ്വാനത്തെ പരിഹസിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയ്റാം രമേശ്. കാപട്യം സിന്ദാബാദ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ട്വീറ്റിൽ, ഖാദിയിൽനിന്ന് ദേശീയ പതാക നിർമിക്കുന്നവരുടെ ഉപജീവനമാർഗം തകർക്കുന്ന, നാഗ്പൂരിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്താൻ 52 വർഷമെടുത്ത സംഘടനയുടെ പ്രചാരകനിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരമൊരു ആഹ്വാനമെന്നായിരുന്നു പരിഹാസം.

Hypocrisy Zindabad!



From someone who is destroying livelihoods of those who make national flags from Khadi, once described by Nehru as the livery of India's freedom.



From someone who was a pracharak in the organisation that took 52 years to hoist the National Flag in Nagpur! https://t.co/2aajcZRiP5