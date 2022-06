പ്രവാചക നിന്ദക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിൽ ഭാഗമായതിന്റെ പേരിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ വീട് പൊളിച്ചു നീക്കിയ വിദ്യാർഥി നേതാവ് അഫ്രീൻ ഫാത്തിമക്കും കുടുംബത്തിനും ഒപ്പമാണ് താനെന്നും പ്രതികരിക്കുന്ന മുസ്‌ലിമാകുന്നത് ഈ നാട്ടിൽ കുറ്റകൃത്യമാണെന്നും ആൾ ഇന്ത്യ മജ്‌ലിസെ ഇത്തിഹാദുൽ മുസ്‌ലിമീൻ നേതാവും എം.പിയുമായ അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസി. ട്വിറ്ററിലൂടെ അദ്ദേഹം പിന്തുണയർപ്പിച്ചത്.

In solidarity with @AfreenFatima136 & her family. Teni's son is accused of killing 5 people. SC has cancelled his bail. But his house is safe. Yati & his accomplices are roaming freely. Cops carrying out custodial torture receive laurels but being a vocal Muslim is a crime 1/2