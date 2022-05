cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ചെ​ന്നൈ: കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പു​തു​ച്ചേ​രി കോ​രി​മേ​ട്ടി​ലെ ജി​പ്​​മെ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്​- ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഭ​ര​ണ​ഭാ​ഷ ഹി​ന്ദി മാ​ത്ര​മാ​ക്കി ഡ​യ​റ​​ക്​​ട​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി.

വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​ഫി​സ് രേ​ഖ​ക​ൾ, സ്റ്റാ​ഫ് ബു​ക്ക് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ​ല്ലാം ഹി​ന്ദി​യി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. സ​ഹാ​യം ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഹി​ന്ദി വി​ഭാ​ഗ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭ​ര​ണ​ഭാ​ഷ​യാ​യി ഹി​ന്ദി​യും ഇം​ഗ്ലീ​ഷും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ പ​തി​വ്. ജി​പ്​​മെ​റി​ൽ ഹി​ന്ദി മാ​ത്രം ഭ​ര​ണ​ഭാ​ഷ​യാ​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ ഡി.​എം.​കെ നേ​താ​വും എം.​പി​യു​മാ​യ ക​നി​മൊ​ഴി ശ​ക്തി​യാ​യി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ന്​ ബ​ദ​ലാ​യി ഹി​ന്ദി മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ​ഷാ​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​വു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. Show Full Article

Order to make Hindi the only official language in Puducherry Jipmer