മണിപ്പൂരിൽ തീവെപ്പ്; ​പൊലീസിന്റെ ആയുധം കവരാൻ ശ്രമം

By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഇം​ഫാ​ൽ: മ​ണി​പ്പൂ​രി​ൽ ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​ക്ക​ടു​ത്ത കാം​ഗ്ല ഫോ​ർ​ട്ടി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യും പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​നു​നേ​രെ വെ​ടി​യു​തി​ർ​ത്ത​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​ള​പാ​യ​മി​ല്ലെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

അ​ക്ര​മ​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ സോ​ങ്ദോ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ക​ര​സേ​ന​യു​ടെ​യും അ​തി​ർ​ത്തി ര​ക്ഷാ സേ​ന​യു​ടെ​യും ഓ​രോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. ബി​ഷ്ണു​പു​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​വ​രു​ടെ നീ​ക്ക​ത്തി​ന് ത​ട​സ്സം നേ​രി​ട്ട​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​രു​നൂ​റോ​ളം വ​രു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് കം​ഗ്ല ഫോ​ർ​ട്ടി​ലെ മ​ഹാ​ബ​ലി റോ​ഡി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ര​ണ്ടു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തീ​യി​ട്ട​ത്. ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ ​കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് വെ​ടി​വെ​ച്ച​തെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​വി​ടെ​ത​ന്നെ ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടി​യ മ​റ്റൊ​രു സം​ഘ​ത്തെ വി​ര​ട്ടി​യോ​ടി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. യെ​യി​ങ്ങാ​ങ്പോ​പ്കി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യി​ൽ വെ​ടി​വെ​പ്പു ന​ട​ന്ന​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്. ബി​ഷ്ണു​പു​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ കാ​ങ്‍വാ​യി​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ അ​ട​ക്കം നാ​ലു പേ​ർ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യു​മാ​യി ന​ട​ന്ന അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​രു സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളും ഇ​ട​ക​ല​ർ​ന്ന് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മേ​ഖ​ല​യാ​ണി​ത്. Show Full Article

One killed in firing in Manipur; mob tries to loot weapons from police camp