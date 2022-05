അഭിഭാഷകയെ നടുറോഡിലിട്ട് ചവിട്ടിക്കൂട്ടി യുവാവ്; ആരും സഹായത്തിനെത്തിയില്ല

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ബാഗൽകോട്ട്: അഭിഭാഷകയെ നടുറോഡിലിട്ട് ചവിട്ടിക്കൂട്ടി യുവാവ്. വലിയ ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടായിട്ടും ആരും സഹായത്തിന് എത്തിയില്ല. കർണാടകയിലെ ബാഗൽകോട്ട് ജില്ലയിലെ വിനായക് നഗറിന് സമീപം ശനിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ആണ് സംഭവം. അഭിഭാഷകയായ സംഗീതയെ അയൽവാസിയായ മഹന്തേഷാണ് ആക്രമിച്ചത്.

മന്തേഷ് സ്ത്രീയെ കടുത്ത ദേഷ്യത്തോടെയും ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയും ആക്രമിക്കുന്നത് കാഴ്ചക്കാരിൽ ആരോ വീഡിയോയിൽ പകർത്തി സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അഭിഭാഷകയുടെ വയറ്റിലും ശരീരത്തിലും ഇയാൾ ചവിട്ടുന്നതും കാണാം. ചുറ്റുപാടും ആളുകളുണ്ടായിട്ടും അഭിഭാഷക​യെ സഹായിക്കാൻ ആരും മുന്നോട്ടു വന്നില്ല. സിവിൽ കേസുമായി ബന്ധ​പ്പെട്ട് അഭിഭാഷകയും യുവാവും തമ്മിൽ ശത്രുത നിലനിന്നിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ആക്രമണമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. Show Full Article

On Camera, Lawyer Kicked, Slapped On Road In Karnataka. No One Helped