മോസ്കോയിൽ നിന്നെത്തിയ വിമാനത്തിലെ ബോംബ് ഭീഷണി വ്യാജമെന്ന്

ന്യൂഡൽഹി: മോസ്കോയിൽനിന്ന് ഗോവയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന വിമാനത്തിലെ ബോംബ് ഭീഷണി വ്യാജമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. നാഷണൽ സുരക്ഷാ ഗാർഡ് അടക്കം നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ജാം നഗർ എയർപോർട്ട് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു.

#WATCH | Visuals from Jamnagar Aiport where Moscow-Goa chartered flight passengers were deboarded after Goa ATC received a bomb threat.



As per airport director, Nothing suspicious found. The flight is expected to leave for Goa probably b/w 10:30 am-11 am today.#Gujarat pic.twitter.com/dRBAEucYjy