cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ജോ​ലി​ക്ക് ​അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു എ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട്, നി​യ​മ​നം വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക്ക് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ലെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ വ​ന്നാ​ലും അ​ത്ത​ര​മൊ​രു അ​വ​കാ​ശം ഉ​ന്ന​യി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ കെ.​എം. ജോ​സ​ഫ്, ​ഋ​ഷി​കേ​ശ് റോ​യ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ബെ​ഞ്ച് പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, തൊ​ഴി​ൽ​ദാ​താ​വി​ന് ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യി തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന് ഇ​തി​ൽ അ​ർ​ഥ​മി​ല്ല.

2018 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ഇ.​എ​സ്.​ഐ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് പ്ര​ഫ​സ​റു​ടെ ഒ​ഴി​വു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ച പ​ര​സ്യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ലാ​ണ് കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷ​ണം. പി​ന്നീ​ട് ഈ ​ത​സ്തി​ക​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള നി​യ​മ​ന ന​ട​പ​ടി ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​രു അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൻ കേ​ന്ദ്ര അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​നെ സ​മീ​പി​ച്ച​തി​നാ​ൽ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വു​ണ്ടാ​യി. ഇ​തു ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി ത​ള്ളി. 45 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം സാ​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ണെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. Show Full Article

No legal right with candidate to insist end of recruitment process on mere application of job: SC