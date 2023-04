cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ഠ്മ​ണ്ഡു: ശ്വാ​സ​ത​ട​സ്സ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച നേ​പ്പാ​ൾ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാം​ച​ന്ദ്ര പൗ​ഡ​ലി​നെ എ​യ​ർ ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി എ​യിം​സി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ എ​യിം​സി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ​78കാ​ര​നാ​യ പൗ​ഡ​ലി​നെ ശാ​രീ​രി​ക അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ടി.​യു ടീ​ച്ചി​ങ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ ന​ട​ത്തി​യ പ്രാ​ഥ​മി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ നെ​ഞ്ചി​ന് അ​ണു​ബാ​ധ​യേ​റ്റ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10.30ഓ​ടെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി എ​യ​ർ ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി എ​യിം​സി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മാ​ധ്യ​മ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് കി​ര​ൺ പൊ​ക്രേ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ക​ൻ ചി​ന്ത​ൻ പൗ​ഡ​ലും കൂ​ടെ​യു​ണ്ട്. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പു​ഷ്പ കു​മാ​ർ ദ​ഹ​ൽ, ഉ​പ​പ്ര​​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പൂ​ർ​ണ ബ​ഹാ​ദൂ​ർ ഖ​ദ്ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​ന്നി​ന് വ​യ​റി​ന് അ​സ്വ​സ്ഥ​ത അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

Nepal President Arrives At Delhi Airport To Be Treated At AIIMS After Being Diagnosed With Lung Infection