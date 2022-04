പെട്ടെന്നുള്ള പോരാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം -വ്യോമസേന മേധാവി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് വ്യോ​മ​സേ​ന ത​യാ​റാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വ്യോ​മ​സേ​ന മേ​ധാ​വി എ​യ​ർ ചീ​ഫ് മാ​ർ​ഷ​ൽ വി.​ആ​ർ. ചൗ​ധ​രി. ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ സെ​മി​നാ​റി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

കി​ഴ​ക്ക​ൻ ല​ഡാ​ക്കി​ലു​ണ്ടാ​യ​തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യ നീ​ണ്ട​തും അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള​തു​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത​യാ​റെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത് ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. യു​ദ്ധോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് റ​ഷ്യ​യെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. യു​ക്രെ​യ്ൻ സം​ഘ​ർ​ഷം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് റ​ഷ്യ​ൻ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ്‍പെ​യ​ർ​പാ​ർ​ട്സു​ക​ളു​ടേ​യും വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ കാ​ല​താ​മ​സം ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക സൈ​ന്യ​ത്തി​നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

റ​ഷ്യ-​യു​ക്രെ​യ്ൻ സം​ഘ​ർ​ഷം യു​ദ്ധോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സൈ​ന്യം സ്വാ​ശ്ര​യ​മാ​കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ​വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യി പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി രാ​ജ്‌​നാ​ഥ് സി​ങ് പ​റ​ഞ്ഞു. നാ​വി​ക ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ​മാ​രു​ടെ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ന്ത്രി ഇ​ങ്ങ​നെ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

Show Full Article

News Summary -

Need To Be Ready For Short and Swift Wars Intense operations says Air Force Chief