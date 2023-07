cancel camera_alt എച്ച്.ഡി. കുമാരസ്വാമി By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു: ക​​ർ​​ണാ​​ട​​ക​​യി​​ൽ കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ്​ സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​നെ​​തി​​രെ ഒ​​ന്നി​​ച്ചു​​നീ​​ങ്ങാ​​ൻ ജെ.​​ഡി-​​എ​​സും ബി.​​ജെ.​​പി​​യും. ഇ​​രു പാ​​ർ​​ട്ടി​​ക​​ളു​​ടെ​​യും നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ ക​​ക്ഷി നേ​​താ​​ക്ക​​ളാ​​യ എ​​ച്ച്.​​ഡി. കു​​മാ​​ര​​സ്വാ​​മി​​യും ബ​​സ​​വ​​രാ​​ജ്​ ബൊ​​മ്മൈ​​യും വെ​​ള്ളി​​യാ​​ഴ്​​​ച സം​​യു​​ക്ത വാ​​ർ​​ത്ത​​സ​​മ്മേ​​ള​​നം ന​​ട​​ത്തി. ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു-​​മൈ​​സൂ​​രു ഇ​​ൻ​​ഫ്രാ​​സ്​​​ട്ര​​ക്​​​ച​​ർ കോ​​റി​​ഡോ​​റി​​​ലെ ക്ര​മ​ക്കേ​ടി​നെ​തി​രെ സം​യു​ക്ത സ​മ​രം ന​ട​ത്തും

അ​​തേ​​സ​​മ​​യം, ദേ​​ശീ​​യ ത​​ല​​ത്തി​​ൽ ഭ​​ര​​ണ​​ക​​ക്ഷി​​യാ​​യ ബി.​​ജെ.​​പി ന​​യി​​ക്കു​​ന്ന എ​​ൻ.​​ഡി.​​എ​​യി​​ലോ പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ പാ​​ർ​​ട്ടി​​യാ​​യ കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സി​​​ന്റെ നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​ലു​​ള്ള പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ സ​​ഖ്യ​​ത്തി​​ലോ ചേ​​രി​​ല്ലെ​​ന്ന്​ ജെ.​​ഡി-​​എ​​സ്​ അ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​ൻ എ​​ച്ച്.​​ഡി. ദേ​​വ​​ഗൗ​​ഡ ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു​​വി​​ൽ വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കി. ജെ.​​ഡി-​​എ​​സി​​ന്​ കാ​​ര്യ​​മാ​​യി വേ​​രു​​ള്ള ക​​ർ​​ണാ​​ട​​ക​​യി​​ൽ ബി.​​ജെ.​​പി​​യു​​മാ​​യി ചേ​​ർ​​ന്ന്​ പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ആ​​സൂ​​ത്ര​​ണം ചെ​​യ്യാ​​നാ​​ണ്​ എ​​ച്ച്.​​ഡി. കു​​മാ​​ര​​സ്വാ​​മി​​യു​​ടെ നീ​​ക്കം. പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ​​ത്ത്​ ബി.​​ജെ.​​പി​​ക്ക്​ 66ഉം ​​ജെ.​​ഡി-​​എ​​സി​​ന്​ 19ഉം ​​സീ​​റ്റാ​​ണു​​ള്ള​​ത്. എ​​ന്നാ​​ൽ, ഇ​​തു​​വ​​രെ പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ നേ​​താ​​വി​​നെ ബി.​​ജെ.​​പി നി​​ശ്ച​​യി​​ച്ചി​​ട്ടി​​ല്ല. ഒ​​രു പ​​ക്ഷേ, ജെ.​​ഡി-​​എ​​സു​​മാ​​യി ക​​ർ​​ണാ​​ട​​ക​​യി​​ൽ ധാ​​ര​​ണ​​യു​​ണ്ടാ​​ക്കി എ​​ച്ച്.​​ഡി. കു​​മാ​​ര​​സ്വാ​​മി​​യെ പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ നേ​​താ​​വാ​​ക്കാ​​നു​​ള്ള സാ​​ധ്യ​​ത​​യും നി​​ല​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്നു. Show Full Article

News Summary -

MY Party And BJP "Will Work Together" In Karnataka Says HD Kumaraswamy