ഹൈന്ദവ ഘോഷയാത്രക്ക് നേരെ തുപ്പിയെന്ന കേസ്: 151 ദിവസം ജയിലിലടച്ചു, വീട് ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ച് തകർത്തു; ഒടുവിൽ നിരപരാധിയെന്ന് ഹൈകോടതി

ഭോപ്പാല്‍: ബാൻഡ് മേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ പൊലീസും നാട്ടുകാരും നഗരസഭ അധികൃതരും ബുൾഡോസറിനെ ‘ആനയിച്ചു’. റോഡരികിലെ അഷ്‌റഫ് ഹുസൈൻ മൻസൂരിയുടെ മൂന്നുനില വീടിന്റെ ചുവരും വാതിലുകളും ജനലുകളും മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രക്കൈകൾ പൊളിച്ച് താഴെയിടുമ്പോൾ ബാൻഡ്മേളം അക്രമോത്സുക താളത്തിൽ മുറുകി. പശ്ചാത്തലത്തിൽ ‘ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ’ എന്ന ഗാനം ഉച്ചഭാഷിണികളിലൂടെ മുഴങ്ങി.

ഹൈന്ദവ ഘോഷയാത്രക്ക് നേരെ തുപ്പിയെന്ന കള്ളക്കേസ് ചുമത്തി മധ്യപ്രദേശിലെ ഉജ്ജയിനിൽ പൊലീസ് മൻസൂരിയുടെ രണ്ട് മക്കളടക്കം മൂന്ന് കൗമാരക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു അവരുടെ വീട് തകർത്തത്. ഇതിൽ 18കാരനെ 151 ദിവസം ജയിലിലടച്ച ശേഷം നിരപരാധിയെന്ന് കണ്ട് ഹൈകോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെറുതെ വിട്ടു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മറ്റുരണ്ടുപേരെ മൂന്നുമാസത്തെ തടവിന് ശേഷം ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടിരുന്നു.

2023 ജൂലൈ 17. മധ്യപ്രദേശിലെ ഉജ്ജയിൻ സ്വദേശിയായ അഷ്‌റഫ് ഹുസൈൻ മൻസൂരി(43)യും കുടുംബവും ജീവിതത്തിൽ തീ തിന്നാൻ തുടങ്ങിയ ദിനം. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ 18 ഉം 15 ഉം പ്രായമായ കുട്ടികളും ഇവരുടെ സുഹൃത്തായ 15 കാരനും കെട്ടിടത്തിന് മുകളില്‍നിന്ന് ബാബാ മഹാകാല്‍ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഘോഷയാത്രക്ക് നേരെ തുപ്പിയെന്നായിരുന്നു കേസ്. അന്ന് തന്നെ പൊലീസ് ഇവ​രെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. രണ്ടാം നാൾ, ജൂലൈ 19ന് അഷ്‌റഫ് ഹുസൈൻ മൻസൂരിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വീട് അടങ്ങുന്ന മൂന്ന് നില കെട്ടിടം ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ച് തകർത്തു.

This is the biggest story of the day which Most News Channels, News Agencies and Godi Anchors will skip because they can't afford to show BJP Govt in the bad light especially when the Victim is a Muslim.

Their house was demolished with Drumbeats and music by municipal officials… pic.twitter.com/eBXRrjJ17J