അടുത്തുകിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിച്ചില്ല; മധ്യവയസ്കൻ ഭാര്യയെ അടിച്ചുകൊന്നു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article മുംബൈ: അടുത്തുകിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കാത്ത ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് അടിച്ചുകൊന്നു. മുംബൈ മലാഡിലെ മാൽവാനി മേഖലയിൽ 58 കാരനാണ് ഭാര്യയെ കല്ല് കൊണ്ട് അടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി കൃത്യം നടത്തിയ ശേഷം പോലീസിൽ കീഴടങ്ങിയ ഗ്യാൻദേവ് ഗൺപത് ബലാഡെ എന്നയാൾക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുത്തു.

പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ ബലാഡെയെ ചോദ്യം ചെയ്ത​പ്പോഴാണ് ക്രൂരകൃത്യത്തിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്. അരികിൽ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഇയാൾ ഭാര്യ വിജയ്മാലയെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. 'തന്റെ അടുത്ത് കിടക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഭാര്യ പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് അവർ തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ വഴക്കുണ്ടായി. തർക്കം ചൂടുപിടിച്ചപ്പോൾ, പ്രതി ഭാര്യയുടെ തലയിൽ കൂറ്റൻ കല്ല് എടുത്ത് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.ആക്രമണത്തിൽ അവരുടെ തല പൂർണ്ണമായും തകർന്നു'-കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മാൽവാനി പോലീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. 'ഭാര്യ രക്തം വാർന്നു മരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ, അയാൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് മുഴുവൻ സംഭവവും വിവരിക്കുകയായിരുന്നു. ഉടൻതന്നെ പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തിയെങ്കിലും വീട്ടമ്മ അപ്പോഴേക്കും മരിച്ചിരുന്നു. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

Mumbai: Man kills wife for not letting him sleep next to her, turns himself in to police