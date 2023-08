പാക് പതാക വിൽപന; ആമസോൺ ഓഫീസ് അടിച്ചുതകർത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര നവനിർമാൺ സേന

നാഗ്പൂർ: ഇ-കൊമേഴ്സ് സ്ഥാപനമായ ആമസോണിന്‍റെ ഓഫീസ് അടിച്ചുതകർത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര നവനിർമാൺ സേന (എം.എൻ.എസ്). മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പൂരിൽ ഗണേഷ്പത് ഏരിയയിലെ ആമസോൺ ഓഫീസ് ആണ് എം.എൻ.എസ് തകർത്തത്.

#Maharashtra 🇮🇳 : Maharashtra Navnirman Sena vandalised Amazon office in #Nagpur .



● MNS alleged that Pakistan flags were being sold online from Amazon.



● MNS workers had contacted the company officials before protest, but the MNS has claimed that the sale did not stopped. pic.twitter.com/6kYiDylDIs