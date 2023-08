ഒന്നര വയസുള്ള മകളെ തോളിലേറ്റി നടക്കവേ യുവാവിനെ വെടിവച്ച് അക്രമികൾ; പകയെന്ന് നിഗമനം

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഒന്നര വയസുള്ള മകളെ തോളിലേറ്റി നടക്കുകയായിരുന്ന യുവാവിനെ അക്രമികൾ വെടിവച്ചു. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്. യു.പിയിലെ ബാബുസായ് സ്വദേശിയായ ശുഐബിനാണ് തലയ്ക്ക്‌ വെടിയേറ്റത്. ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ ശുഐബ് ചികിത്സയിലാണ്. മകൾ നേരിയ പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്റെ മകളെ തോളിലേറ്റി നടക്കുകയായിരുന്ന ശുഐബിനടുത്തെത്തിയ അക്രമികൾ യുവാവിന്റെ തലക്ക് വെടിവെക്കുകയായിരുന്നു. നാല് പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് അക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ. സംഭവത്തിൽ ശുഐബിന്റെ ബന്ധു നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. കാലങ്ങളായുള്ള പകയാണ് അക്രമത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് നിഗമനം. മൂന്ന് വർഷം മുൻപാണ് ശുഐബ് ചാന്ദിനിയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ ചാന്ദിനിയും പ്രദേശവാസിയായ താരിഖ് എന്നയാളുടെ സഹോദരനും തമ്മിൽ വിവാഹനിശ്ചയം നടന്നിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് വരനായി ശുഐബിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിലുള്ള പകയാണ് നിലവിലെ അക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് നിഗമനം. അതേസമയം പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും സംഘത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. Show Full Article

