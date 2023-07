ഹൈദരാബാദ്: പ്രളയത്തിൽ വീട്ടിൽ കയറിയ പാമ്പിനെ പിടികൂടാൻ മണിക്കൂറുകൾ കാത്തരുന്നിട്ടും മുനിസിപ്പൽ അധികൃതർ എത്താത്തതിൽ യുവാവിന്‍റെ പ്രതിഷേധം. വീട്ടിൽ കയറി പാമ്പിനെ പിടികൂടി മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസിനുള്ളിൽ വിട്ടയച്ചാണ് യുവാവ് പ്രതിഷേധിച്ചത്.



ഗ്രേറ്റർ ഹൈദരാബാദ് മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ വാർഡ് ഓഫീസിലാണ് സംഭവം. അൽവാൽ സ്വദേശിയായ സമ്പത്ത് കുമാർ എന്നയാളാണ് കടുത്ത പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്.

A frustrated #Hyderabad citizen took a snake to #GHMC office in Alwal.

Sampath Kumar raised a complaint with our ‘amazing’ GHMC after a snake entered his house due to the floods. He waited for 6hrs& then went to Alwal GHMC ward office with the snake to protest! #HyderabadRains pic.twitter.com/Pu1xSwpR6C