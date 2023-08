വളർത്തുനായയെ ചൊല്ലി വഴക്ക്; ഭാര്യയെയും രണ്ട് മക്കളെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ഉജൈൻ: വളർത്തുനായയെ ചൊല്ലിയുള്ള വഴക്കിനെ തുടർന്ന് ഭാര്യയെയും രണ്ട് മക്കളെയും വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. മധ്യപ്രദേശിലെ ഉജൈൻ ജില്ലയിൽ ബദ്‌നഗർ ഏരിയയിലെ വീട്ടിൽ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം. പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെ ദിലീപ് പവാർ തന്റെ വളർത്തുനായയെ മർദിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഭാര്യ ഗംഗ (40), മകൻ യോഗേന്ദ്ര (14), മകൾ നേഹ (17) എന്നിവർ നായയെ വെറുതെ വിടാൻ പവാറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. രോഷാകുലനായ പവാർ ഭാര്യയെയും രണ്ട് മക്കളെയും വാളുകൊണ്ട് വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിയതിനാൽ ഇയാളുടെ മറ്റ് രണ്ട് കുട്ടികൾ രക്ഷപ്പെട്ടതായി സബ് ഡിവിഷണൽ ഓഫിസർ ഓഫ് പൊലീസ് മഹേന്ദ്ര സിംഗ് പർമർ പറഞ്ഞു. ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പ്രതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തായും പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ പവാർ അമിതമായി മദ്യപിച്ചിരുന്നതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഭാര്യയെയും രണ്ട് മക്കളെയും കൊല്ലുമ്പോൾ അയാൾ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ലെന്നും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി അയച്ചു. ഫോറൻസിക് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. Show Full Article

Man murders wife, two children with sword before killing self over fight about pet dog