പള്ളിച്ചുമരിൽ ‘ജയ് ശ്രീറാം’ എഴുതി; മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ

മുംബൈ: മുസ്‍ലിം പള്ളിയുടെ ചുമരിൽ ഹോളി നിറം ഉപയോഗിച്ച് ‘ജയ് ശ്രീറാം’ എന്നെഴുതിയതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബീഡ് ജില്ലയിൽ മജൽഗാവ് മർകസി മസ്ജിദിന്റെ മതിലിലാണ് അജ്ഞാതർ 'ജയ് ശ്രീറാം' എഴുതിയത്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് സംഭവം.

ഹോളി ആഘോഷത്തിനിടെ ഉണ്ടായ സംഭവം പ്രദേശത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥക്ക് ഇടയാക്കി. ഇതോടെ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അക്രമികളെ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പിടികൂടുമെന്നും കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും പ്രതിഷേധകാർക്ക് പൊലീസ് ഉറപ്പ് നൽകി.

പ്രദേശത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പള്ളിക്ക് ചുറ്റും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി.

