മഅ്ദനി കേരളത്തിലെത്തുന്നത് വൈകാൻ സാധ്യത; അകമ്പടിക്കുള്ള സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അനുവദിക്കണം ​

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കോഴിക്കോട്: സുപ്രീം കോടതി ജാമ്യവ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് നൽകിയെങ്കിലും പി.ഡി.പി ചെയർമാന്‍ അബ്ദുന്നാസർ മഅ്ദനി കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് വൈകാൻ സാധ്യത. ബംഗുളുരു പൊലീസ് കേരളത്തിലെ സുരക്ഷ വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാത്രമാണ്, യാത്രക്ക് അനുമതി നൽകുക. കോടതി നിർദേശപ്രകാരം മഅ്ദനിയുടെ സുരക്ഷക്കായി അനുഗമിക്കേണ്ടത് ബംഗുളുരു പൊലീസിലെ റിസർവ് ബറ്റാലിയനാണ്. നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അകമ്പടിക്കുള്ള സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അനുവദിച്ചാൽ മഅ്ദനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനാവു. കഴിഞ്ഞ തവണ ഇത്തരമൊരു നടപടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വഴി കൊല്ലം ശാസ്താംകോട്ടയിലെ വീട്ടില്‍ പോകാനാണ് മഅ്ദനിയുടെ തീരുമാനം. വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷമാകും ചികിത്സ എവിടെ എന്നതില്‍ തീരുമാനമെടുക്കുക. അനുഗമിക്കുന്ന സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള ചെലവ് മഅ്ദനി വഹിക്കണമെന്നാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം.

രോഗാവസ്ഥ മൂർച്ഛിച്ചതിനാൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സ തേടേണ്ടതുള്ളതിനാലാണ് ബംഗുളുരു നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ ജാമ്യവ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് തേടി മഅ്ദനി സുപ്രിംകോടതിയെ സമീപ്പിച്ചത്. ജാ​മ്യം കി​ട്ടി എ​ട്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷമാണ് മ​അ്ദ​നി​യെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി അ​നു​വ​ദി​ക്കുന്നത്. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി കേ​സ് വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന ജൂ​ലൈ 10 വ​രെ മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തോ​ളം ക​ർ​ണാ​ട​ക പൊ​ലീ​സി​ന്റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ക​ഴി​യാ​മെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സ് അ​ജ​യ് ര​സ്തോ​ഗി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ബെ​ഞ്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കിയത്. ബം​ഗ​ളൂ​രു സ്ഫോ​ട​ന​ക്കേ​സി​ന്റെ അ​ന്തി​മ വി​ധി പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക്കാ​യി അ​തി​നി​ട​ക്ക് മ​അ്ദ​നി​യെ ഹാ​ജ​രാ​​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ക​ടു​ത്ത എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ളും പ​ല വ്യാ​ജ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളും ത​ള്ളി​യാ​ണ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ അ​ഡ്വ. ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ൻ മു​ഖേ​ന സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച മ​അ്ദ​നി​യു​ടെ അ​പേ​ക്ഷ ബെ​ഞ്ച് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​ത്. Show Full Article

Madani's arrival in Kerala is likely to be delayed