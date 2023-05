കർണാടകയിലെ 24 മന്ത്രിമാരുടെ പട്ടിക പുറത്ത്; ലക്ഷ്മി ആർ. ഹെബ്ബാൾക്കർ ഏക വനിത, റഹിം ഖാനും മന്ത്രി

cancel camera_alt റഹിം ഖാൻ, ലക്ഷ്മി ആർ. ഹെബ്ബാൾക്കർ By വെബ് ഡെസ്ക് ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ ഇന്ന് സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്യുന്ന 24 മ​ന്ത്രി​മാ​രുടെ പട്ടിക പുറത്ത്. എച്ച്.കെ പാട്ടീൽ, കൃഷ്ണ ബൈറോഗൗഡ, എൻ. ചെലുവരയസ്വാമി, കെ. വെങ്കടേഷ്, ഡോ. എച്ച്.സി മഹാദേവപ്പ, ഈശ്വർ കാന്തരെ, കാതസാന്ദ്ര എൻ. രാജണ്ണ, ദിനേശ് ഗുണ്ടുറാവു, ശരണബാസപ്പ ദർശനപുർ, ശിവാന്ദ് പാട്ടീൽ, തിമ്മാപൂർ രാമപ്പ ബലപ്പ, എസ്.എസ്. മല്ലികാർജുൻ, തങ്കടാഗി ശിവരാജ് ശങ്കപ്പ, ഡോ. ശരണപ്രകാശ് രുദ്രപ്പ പാട്ടീൽ, മംഗൽ വൈദ്യ, ലക്ഷ്മി ആർ. ഹെബ്ബാൾക്കർ, റഹിം ഖാൻ, ഡി. സുധാകർ, സന്തോഷ് എസ്. ലാഡ്, എൻ.എസ് ബോസ് രാജു, സുരേഷ ബി.എസ്, മധു ബംഗാരപ്പ, ഡോ. എം.സി സുധാകർ, ബി. നാഗേന്ദ്ര എന്നിവരാണ് പുതിയ മന്ത്രിമാർ. ലക്ഷ്മി ആർ. ഹെബ്ബാൾക്കറാണ് മന്ത്രിസഭയിലെ ഏക വനിത. മുസ് ലിം പ്രാതിനിധ്യമായി റഹിം ഖാനും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടു. മത, സാമുദായിക പരിഗണനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ മന്ത്രിമാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇന്ന് രാ​വി​ലെ 11.45ന് ​രാ​ജ്ഭ​വ​നി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക് മു​മ്പാ​കെ​യാ​ണ് സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ന​ട​ക്കു​ക. മ​ന്ത്രി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് സ​മ്മ​ർ​ദ​വു​മാ​യി 20 ഓ​ളം എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രും ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. 34 മ​ന്ത്രി​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കും ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കു​മൊ​പ്പം എ​ട്ടു മ​ന്ത്രി​മാ​ർ 20ന് ​സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. മ​ന്ത്രി​സ​ഭ വി​ക​സ​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യും ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റും ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ചയിലാണ് പുതിയ മന്ത്രിമാരുടെ പട്ടിക തയാറാക്കിയത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ, ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള പാ​ർ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ൺ​ദീ​പ്സി​ങ് സു​ർ​ജേ​വാ​ല, പാ​ർ​ട്ടി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ജ​ന. ​സെ​ക്ര. കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ എ​ന്നി​വ​രാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത്. Show Full Article

