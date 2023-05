കർണാടക സർക്കാറിന്റെ ഭാവി ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ ആശ്രയിച്ചെന്ന് കുമാരസ്വാമി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നി​ല​നി​ൽ​പ് 2024ൽ ​ന​ട​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ല​ത്തെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ജെ.​ഡി-​എ​സ് നി​യ​മ​സ​ഭ ക​ക്ഷി നേ​താ​വ് എ​ച്ച്.​ഡി. കു​മാ​ര​സ്വാ​മി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. നി​ല​വി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ് ത​ന്റെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​മെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​മാ​യി ഭാ​വി​യി​ൽ സ​ഖ്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യേ​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​തി​ന​ർ​ഥ​മി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 2018ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ല​ത്തി​നു​ശേ​ഷം കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ജെ.​ഡി-​എ​സും സ​ഖ്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, സ്വ​ര​ച്ചേ​ർ​ച്ച​യി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ലെ 17 അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ താ​മ​ര​യി​ലൂ​ടെ രാ​ജി​വെ​പ്പി​ച്ച് ബി.​ജെ.​പി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റി. 2019ൽ ​ന​ട​ന്ന ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ജെ.​ഡി-​എ​സും കോ​ൺ​ഗ്ര​സും സ​ഖ്യ​മാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഇ​രു​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും ഓ​രോ സീ​റ്റി​ലൊ​തു​ങ്ങി. കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​മാ​യി ഇ​നി​യൊ​രു സ​ഖ്യ​മു​ണ്ടാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് പി​ന്നീ​ട് ജെ.​ഡി-​എ​സ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

