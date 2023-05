cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ ആർക്ക് പിന്തുണ നൽകണമെന്ന കാര്യം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ജെ.ഡി.എസ്. എക്സിറ്റ്പോൾ സർവേകളിൽ ജെ.ഡി.എസ് കിങ് മേക്കറാവുമെന്ന പ്രവചനങ്ങൾക്കിടെയാണ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി പാർട്ടജ രംഗത്തെത്തിയത്. കോൺഗ്രസും ബി.ജെ.പിയും ഞങ്ങളുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് ജെ.ഡി.എസ് വക്താവ് തൻവീർ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.

ആർക്കൊപ്പം സഖ്യമുണ്ടാക്കണമെന്നത് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ സമയത്ത് ഇതുസംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാവുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, വോട്ടെടുപ്പിന് പിന്നാലെ സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് പോയ എച്ച്.ഡി കുമാരസ്വാമി ഇന്ന് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കർണാടകയിലെത്തിയ അദ്ദേഹം വസതിയിലേക്കാണ് പോയത്.

കർണാടകയിൽ മെയ് 10ന് നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ ത്രികോണ മത്സരമാണുണ്ടായത്. ഭൂരിപക്ഷം എക്സിറ്റ്പോളുകളും കോൺഗ്രസിന് മുൻതൂക്കം പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ഏ​ക സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ബി.​ജെ.​പി​യും തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ജെ.​ഡി-​എ​സും ചൂ​ടേ​റി​യ പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​യി​ച്ച തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ട്ര​യ​ൽ റ​ണ്ണാ​യാ​ണ് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് ഏ​താ​നും സീ​റ്റു​ക​ൾ കു​റ​വാ​ണെ​ങ്കി​ൽ എ​തി​ർ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ളെ വ​ല​വീ​ശാ​ൻ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി പ​ദ്ധ​തി. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ബി.​എ​സ്. യെ​ദി​യൂ​ര​പ്പ​യു​ടെ വ​സ​തി​യി​ൽ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ൾ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു.

ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ‘പ്ലാ​ൻ ബി’ ​ഉ​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​ത് ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​താ​ണെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ ബി.​ജെ.​പി മ​ന്ത്രി ആ​ർ. അ​ശോ​ക, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി അ​മി​ത്ഷാ​യു​ടെ​യും നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം പ്ലാ​ൻ ബി ​ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

Karnataka Election 2023: 'Already decided whom to form alliance with,' says JD(S) leader Tanveer Ahmad