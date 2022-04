മൂന്നാം വിവാഹം കഴിച്ചതിന് മുൻ ഭാര്യവീട്ടുകാർ യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article റാഞ്ചി: മൂന്നാം വിവാഹം കഴിച്ചതിന് മുൻ ഭാര്യവീട്ടുകാർ കൊലപ്പെടുത്തിയ 35കാരന്‍റെ അസ്ഥികൂടം കിണറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി. ഝാർഖണ്ഡിലെ ഈസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. ലഡു ഹൈബുരു എന്നയാളുടെ അസ്ഥികൂടമാണ് ദുമാരിയ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

മാർച്ച് 16 ന് ഹൈബുരുവിനെ കാണാതായെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കുടുംബം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നില്ല. അജ്ഞാത സന്ദേശത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. മൂന്നാം വിവാഹത്തെ ചൊല്ലി മുൻവിവാഹത്തിലെ ഭാര്യാസഹോദരനുമായി വഴക്കിലേർപ്പെട്ട യുവാവിനെ കാണാതാവുകയായിരുന്നെന്ന് സീനിയർ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് എം.തമിഴ് വണ്ണാൻ പറഞ്ഞു.

തുടക്കത്തിൽ ലഡു ഹൈബുരുവിന്റെ വീട്ടുകാർ പൊലീസിനോട് സംസാരിക്കാൻ മടിച്ചു. പൊലീസ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അമ്മ നന്ദിയെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുകയും മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസെടുക്കുകയുമായിരുന്നു. ഹൈബുരുവിന്‍റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്നാണ് അസ്ഥികൂടം കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഹൈബുരുവിന്‍റെ ഭാര്യാസഹോദരനെയും സഹായികളായിരുന്ന മറ്റ് മൂന്ന് പ്രതികളെയും വെള്ളിയാഴ്ച പിടികൂടിയെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതികളിൽ രണ്ട് പേർ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Jharkhand man killed by in-laws over three marriages, skeleton found in well