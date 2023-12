ന്യൂഡൽഹി: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഛത്തീസ്ഗഢ്, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ബി.ജെ.പി തൂത്തുവാരിയെങ്കിലും കോൺഗ്രസിന് പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് ജയ്റാം രമേശ്. വെട്ട് ഷെയറിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ ബി.ജെ.പിയുടെ തൊട്ടുപിന്നാലെ കോൺഗ്രസുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു.



ഛത്തീസ്ഗഢ്, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകടനം നിരാശാജനകവും നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകളേക്കാൾ വളരെ താഴെയുമായിരുന്നു എന്നത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ വോട്ട് ഷെയറുകൾ ബി.ജെ.പി.യെക്കാൾ ഒട്ടും പിന്നിലല്ല. ഇത് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ്. ഇതാണ് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത് -അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. മാത്രമല്ല, മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ബി.ജെ.പിയുടെയും കോൺഗ്രസിന്‍റെയും വോട്ട് ഷെയറുകളും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു.



It is true that the performance of the Indian National Congress in Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Rajasthan was disappointing and far below our own expectations. But the vote shares tell a story of a Congress that is not very behind the BJP—in fact, it is within striking…