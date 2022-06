സിക്കിമിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനിടെ നദിയിലേക്കു വീണ ഡ്രൈവറുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ന്യൂഡൽഹി: ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനിടയിൽ നാഗയിലെ റിത് ചു പാലത്തിൽ നിന്നും നദിയിലേക്ക് വീണ് ഒരാൾ മരിച്ചു. ഒരാളെ കാണാതായി. വടക്കൻ സിക്കിമിലെ ഡ്രൈവറുടെ മൃതദേഹമാണ് ഇൻഡോ-ടിബറ്റൻ പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയത്. പാലത്തിൽ നിന്നും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനിടയിൽ വിനോദ സഞ്ചാരിയും ഡ്രൈവറും നദിയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. റിത് ചു പാലത്തിന്‍റെ അറ്റത്തുനിന്നും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനിടയിൽ രണ്ടുപേരും കാല് തെന്നി നദിയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നെന്ന് ഐ.ടി.ബി.പി അറിയിച്ചു. കാണാതായ വിനോദ സഞ്ചാരി ബീഹാറിലെ പാട്ന സ്വദേശിയാണെന്നും ഭാര്യക്കും മകൾക്കുമൊപ്പം അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. വിനോദ സഞ്ചാരിക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. Show Full Article

News Summary -

ITBP recovers body of driver who fell into river in Sikkim while clicking photos