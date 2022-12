സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ദിവസംകൂടി മഴ കനക്കും; വടക്കൻ കേരളത്തിൽ കനത്ത മഴ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ദിവസം കൂടി കനത്ത മഴക്ക് സാധ്യത. ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്യുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചത്. ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ഞായറാഴ്ച രാത്രി തുടങ്ങിയ മഴ രാവിലെയും തുടരുകയാണ്. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ കര തൊട്ട മാൻഡസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുർബലമായി ചക്രവാത ചുഴിയായി മാറിയതാണ് മഴക്ക് കാരണം. ചക്രവാതചുഴി വടക്കൻ കേരള-കർണാടക തീരം വഴി തെക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ പ്രവേശിച്ച് ഡിസംബർ 13ഓടെ ന്യൂന മർദമായി ശക്തിപ്രാപിച്ച് ഇന്ത്യൻ തീരത്തുനിന്ന് അകന്നുപോകാനാണ് സാധ്യത. കേരള-കർണാടക-ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ ഡിസംബർ 13 വരെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടില്ലെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. കേരള-കർണാടക-ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ ഡിസംബർ 13 വരെ മണിക്കൂറിൽ 40-45 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലും ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നിറിയിപ്പുണ്ട്. Show Full Article

It will rain in the state for two more days; Heavy rains in North Kerala