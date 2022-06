അഗ്നിപഥിലൂടെ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം സൈനികരെ നിയമിക്കും- ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ അനിൽ പുരി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ന്യൂഡൽഹി: അഗ്നിപഥിലൂടെ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം സൈനികരെ നിയമിക്കുമെന്ന് സൈനികകാര്യ വകുപ്പ് അഡീഷനൽ സെക്രട്ടറി ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ അനിൽ പുരി. 46,000 പേരെ നിയമിച്ച് കൊണ്ട് തുടക്കമിടുന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനകം തന്നെ 60,000 സൈനികരെ സേനയിലേക്കെടുക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സൈനിക പരിഷ്കരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി 33 വർഷമായി പദ്ധതി ചർച്ചയിലുണ്ട്. കൂടുതൽ യുവാക്കളെ സേനയിലേക്ക് എടുക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. ഇപ്പോൾ സേനയിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിന്‍റെ ശരാശരി പ്രായം 32 ആണ്. കാർഗിൽ റിവ്യൂ കമ്മിറ്റിയുടെയും അരുൺ സിങ് കമ്മിറ്റിയുടെയും റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് പ്രായ പരിധി കുറക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അരുൺ പുരി പറഞ്ഞു.

17.5 മുതൽ 21 വരെ പ്രായമുള്ളവരെയാണ് നിയമിക്കുക. സേവനകാലത്ത് ഒരു വിവേചനങ്ങളും അവർക്കുണ്ടാകില്ല. സാധാരണ സൈനികർക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇവർക്കും നൽകും.

എന്നാൽ പദ്ധതിയിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് രാജ്യമാകെ പ്രതിഷേധം അലയടിക്കുകയാണ്. ഉത്തർപ്രദേശ്, ബിഹാർ, തെലങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധക്കാർ ട്രെയിൻ ബോഗികളും പോലീസ് വാഹനങ്ങളും കത്തിക്കുകയും സർക്കാർ സ്വത്തുക്കൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

