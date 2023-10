ഇസ്രായേലിനെതിരായ ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച് കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി: ഇസ്രായേൽ - ഫലസ്തീൻ സംഘർഷത്തിൽ പ്രസ്താവനയുമായി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്. ഇസ്രായേൽ ജനതയ്‌ക്കെതിരായ ക്രൂരമായ ആക്രമണങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അപലപിക്കുന്നു -പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.



ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ നിയമാനുസൃതമായ ദേശീയ സുരക്ഷാ താൽപര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട്, സംവാദങ്ങളിലൂടെയും ചർച്ചകളിലൂടെയും മാത്രമേ ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ ആത്മാഭിമാനവും സമത്വവും അന്തസ്സുമുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അക്രമം ഒരിക്കലും പരിഹാരമാകുന്നില്ലെന്നും അക്രമം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.



The Indian National Congress condemns the brutal attacks on the people of Israel.



Violence of any type never provides a solution and must stop. pic.twitter.com/LzXGf3PAz9