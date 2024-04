യുദ്ധഭീതിക്കിടയിൽ ഇസ്രായേലിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികൾ; സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ച് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി: സുരക്ഷ ഭീതി നിലനിൽക്കുന്ന ഇസ്രായേലിലേക്ക് ഉഭയകക്ഷി കരാർ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ നിർമാണ തൊഴിലാളികളുടെ ആദ്യം സംഘം എത്തി. ഇവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഇസ്രായേലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്‌സ്വാൾ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാസം ഇസ്രായേലിലേക്ക് ഹിസ്ബുല്ല നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ മലയാളി തൊഴിലാളി കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

അറുപതിലധികം ഇന്ത്യൻ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളുടെ ആദ്യ ബാച്ചാണ് ചൊവ്വാഴ്ച ഇസ്രായേലിലേക്ക് പോയതെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്രായേൽ അംബാസഡർ നൗർ ഗിലോൺ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, ഫ​ല​സ്തീ​നു​മാ​യു​ള്ള യു​ദ്ധ​ത്തി​ന് മു​മ്പു​ള്ള ക​രാ​റാ​ണി​തെന്നും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും ക്ഷേ​മ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി അ​ധി​കൃ​ത​രോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ക​രാ​റി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​​ക​ൾ പോ​യ​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം 18,000 ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. 1,0,000 ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇസ്രായേലി കമ്പനികൾ ശ്രമിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന 90,000 ഫ​ല​സ്തീ​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട് പ​ക​രം ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ നി​യോ​ഗി​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​െ​ന്റ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

Today we had a farewell event from the first batch of 60+ Indian construction workers going to Israel under the G2G agreement.

This is an outcome of hard work of many, including @NSDCINDIA.

I’m sure that the workers become ‘ambassadors’ of the great P2P relations between 🇮🇳🇮🇱. pic.twitter.com/S94OQz4BTG