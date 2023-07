ഒഡിഷയിൽ മൂന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ഹോസ്റ്റലിൽ പാമ്പുകടിയേറ്റു മരിച്ചു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ഭുവനേശ്വർ: ഒഡിഷയിലെ സ്വകാര്യ കോച്ചിങ് സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ ഹോസ്റ്റലിൽ മൂന്ന് വിദ്യാർഥികൾ പാമ്പുകടിയേറ്റു മരിച്ചു. മറ്റൊരു വിദ്യാർഥി ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ്. ഒഡിഷയിലെ കിയോഞ്ചർ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. വിദ്യാർഥികളായ രാജ നായക് (12), ഷെഹശ്രീ നായക് (11), എലീന നായക് (12) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

ബാരിയ ഏരിയയിലെ നിഷ്ചിന്താപൂർ ഗ്രാമത്തിലെ കോച്ചിങ് സെന്റർ ഹോസ്റ്റലിൽ വിദ്യാർഥികൾ തറയിൽ ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് പാമ്പു കടിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. നാല് വിദ്യാർഥികളെയും ഉടൻ തന്നെ കിയോഞ്ജറിലെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മൂന്ന് വിദ്യാർഥികൾ മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ ആകാശ് നായകിനെ (12) മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സയ്ക്കായി കട്ടക്കിലെ എസ്‌.സി.ബി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

