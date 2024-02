ഗുജറാത്തിൽ വിവാഹ ദിവസം കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയ ദലിത് വരനെ കരണത്തടിച്ചു

ഗാന്ധിനഗർ: ഗുജറാത്തിലെ ഗാന്ധിനഗർ ജില്ലയിൽ വിവാഹ ഘോഷയാത്രയുടെ ഭാഗമായി കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയ ദലിത് വരനെ കരണത്തടിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ചദസന ഗ്രാമത്തിൽ വിവാഹ ഘോഷയാത്രയുടെ ഭാഗമായി കുതിരപ്പുറത്ത് പോകുകയായിരുന്ന ദലിത് വരൻ വികാസ് ചാവ്ദയാണ് അക്രമത്തിനിരയായത്.



A #Dalit groom was assaulted for riding a horse in his wedding procession in a village in #Gujarat's #Gandhinagar district. Police have rounded up four persons from upper caste Thakor community. pic.twitter.com/SQKyiQkLvt