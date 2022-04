cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ശ്രീ​ന​ഗ​ർ: ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​രി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക പ​ദ​വി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ തീ​രു​മാ​നം സ്റ്റേ ​ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് പു​റ​മെ, സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നേ​ര​ത്തേ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ല​നി​ന്ന എ​ല്ലാ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പി.​ഡി.​പി അ​ധ്യ​ക്ഷ മ​ഹ്ബൂ​ബ മു​ഫ്തി പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​രി​ലെ കേ​ന്ദ്ര ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രാ​യ കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​മെ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും എ​ല്ലാ അ​ന​ധി​കൃ​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും റ​ദ്ദാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​വ​ർ ട്വീ​റ്റ് ചെ​യ്തു.

If you want to 'keep' Kashmir, restore Article 370 and address Kashmir issue: Mehbooba Mufti tells Centre