cancel By വെബ് ഡെസ്ക് പൂണെ: തുടർച്ചയായി ജ്യോതിഷിയെ കാണുകയാണെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്‍റെ പരിഹാസത്തിന് മറുപടിയുമായി മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ. തന്‍റെ കൈ ഒരു ജ്യോതിഷിയെയും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും ഭാവിയെ മാറ്റാൻ തന്‍റെ കൈത്തണ്ടക്ക് ശക്തിയുണ്ടെന്നും ഷിൻഡെ പറഞ്ഞു. സതാരയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

'തന്‍റെ കൈ ഒരു ജ്യോതിഷിയേയും കാണിക്കേണ്ടതില്ല. കൈരേഖ മാറ്റാൻ നിങ്ങളുടെ കൈത്തണ്ടക്ക് ശക്തിയുണ്ടാകണം, ബാലാസാഹെബ് താക്കറെയും ആനന്ദ് ദിഗെയുമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ശക്തി നൽകിയത്.' -ഷിൻഡെ പറഞ്ഞു. രാജ്യം മുഴുവൻ ആ ശക്തി ജൂൺ 30ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഷിർദിയിലും നാസിക്കിലും സന്ദർശനം നടത്തുന്നതിനിടെ ഷിൻഡെ ജ്യോതിഷിയെ കണ്ടെന്നവാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ ഷിൻഡെയെ പരിഹസിച്ച് പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തി. ജൂൺ 30 നാണ് ഷിൻഡെ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റത്. ഷിൻഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വിമതനീക്കത്തെ തുടർന്ന് ഗവർണർ വിശ്വാസ വോട്ടിന് ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ ഉദ്ധവ് താക്കറെ മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെക്കുകയായിരുന്നു. Show Full Article

"I Don't Need To Show My Palm To Any Astrologer": Eknath Shinde