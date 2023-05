cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കർണാടക നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ബി.ജെ.പി വിട്ട് കോൺഗ്രസിൽ ചേരുകയും ചെയ്ത ജഗദീഷ് ഷെട്ടാർ പിന്നിൽ. ഹു​ബ്ബ​ള്ളി-​ധാ​ർ​വാ​ഡ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ടി​ക്ക​റ്റി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച അദ്ദേഹം 32000ത്തോളം വോട്ടിന് പിന്നിലാണ്. ഷെട്ടാറിന് ഇതിനകം 27750 വോട്ട് ലഭിച്ചപ്പോൾ ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർഥി മഹേഷ് തെങ്കിനകൈ 59205 വോട്ട് നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2008, 2013, 2018 തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മണ്ഡലത്തിൽ വിജയം പിടിച്ച ഷെട്ടാറിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ബി.ജെ.പി സകല ആയുധങ്ങളും പുറത്തെടുത്തിരുന്നു. 70,000 ലിം​ഗാ​യ​ത്തു​ക​ളും 30,000 മു​സ്‍ലിം​ക​ളും 36,000 പ​ട്ടി​കജാ​തി-​പ​ട്ടി​ക വ​ർ​ഗ​ക്കാ​രും 14,000 ക്രൈ​സ്ത​വ​രു​മാ​ണ് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. ബി.​ജെ.​പി​യി​ൽ ലിം​ഗാ​യ​ത്ത് നേ​താ​ക്ക​ളെ പു​റ​ന്ത​ള്ളാ​ൻ ബി.​എ​ൽ. സ​ന്തോ​ഷ് ന​ട​ത്തി​യ നീ​ക്ക​മാ​ണ് തനിക്ക് സീ​റ്റ് നി​ഷേ​ധിക്കാൻ കാരണമെന്ന് ഷെട്ടാർ ആരോപിച്ചിരുന്നു. സ​ന്തോ​ഷി​നെ​തി​രാ​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​വും ലിം​ഗാ​യ​ത്ത് അ​വ​ഗ​ണ​ന ആ​രോ​പ​ണ​വും ബി.​ജെ.​പി​യെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കി. ഇ​ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റു​പി​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഷെ​ട്ടാ​റി​ന്റെ തോ​ൽ​വി ഉ​റ​പ്പി​ച്ച് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി ക​രു​നീ​ക്കി​യ​ത്. ഹു​ബ്ബ​ള്ളി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള എം.​പി​യും കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രഹ്ലാ​ദ് ജോ​ഷി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ അ​ര​ങ്ങേ​റിയത്. ഷെ​ട്ടാ​റി​നൊ​പ്പം പോ​യ പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​താ​ക്ക​ളെ തി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ചേ​രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വ​മ്പ​ന്മാ​രെ അ​ട​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഹു​ബ്ബ​ള്ളി-​ധാ​ർ​വാ​ഡ് മു​ൻ മേ​യ​റും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വു​മാ​യ പ്ര​കാ​ശ് ക്യാ​ര​ക​ട്ടി ബി.​ജെ.​പി​യി​ലെത്തി. ഷെ​ട്ടാ​റി​ന് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വു​മാ​യി രാ​ജി​വെ​ച്ച ഹു​ബ്ബ​ള്ളി- ധാ​ർ​വാ​ഡ് സി​റ്റി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലെ ബി.​ജെ.​പി കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രെ​യും പ്രഹ്ലാ​ദ് ജോ​ഷി പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ​യെ​ത്തി​ച്ചു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ ​അ​ട​ക്കം നിരവധി കേ​ന്ദ്ര നേ​താ​ക്ക​ളാ​ണ് ജ​ഗ​ദീ​ഷ് ഷെ​ട്ടാ​റി​ന്റെ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. ഷെ​ട്ടാ​ർ വി​ജ​യി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ക്കാ​ര്യം താ​ൻ ചോ​ര​കൊ​ണ്ട് എ​ഴു​തി​വെ​ക്കാ​മെ​ന്നും ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് ബി.​എ​സ്. യെ​ദി​യൂ​ര​പ്പ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. Show Full Article

'I can write in blood that he shall not prevail'; Jagadish Shettar is behind Yeddyurappa's confidence