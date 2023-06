കർഷകർക്ക് ലാത്തിച്ചാർജ്: ജെ.ജെ.പി എം.എൽ.എ ഷുഗർഫെഡ് ചെയർമാൻ രാജിവെച്ചു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കുരുക്ഷേത്ര: ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ച കർഷകർക്കുനേരെ പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഭരണമുന്നണി എം.എൽ.എ ഹരിയാന ഷുഗർഫെഡ് ചെയർമാൻസ്ഥാനം രാജിവെച്ചു. ബി.ജെ.പി സഖ്യകക്ഷിയായ ജനനായക് ജനത പാർട്ടി (ജെ.ജെ.പി) എം.എൽ.എ രാം കരൺ കലയാണ് രാജിവെച്ചത്. സൂര്യകാന്തി വിത്തുകൾക്ക് മിനിമം താങ്ങുവില ആവശ്യപ്പെട്ട് കർഷകർ നടത്തിയ ദേശീയപാത ഉപരോധത്തിനു നേരെയായിരുന്നു ലാത്തിച്ചാർജ്. ഭാരതീയ കിസാൻ യൂനിയൻ (ചരുനി) തലവൻ ഗുർനാം സിങ് ചരുനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഷഹബാദിൽ ആറു മണിക്കൂറിലേറെയാണ് ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ചത്. ഷഹബാദിലെ കർഷകരുമായി ദീർഘകാലത്തെ ബന്ധമുണ്ടെന്നും പൊലീസ് നടപടി തന്നെ ആക്രമിച്ചതിന് തുല്യമാണെന്നും എം.എൽ.എ പറഞ്ഞു.

Haryana JJP MLA Ram Karan Kala steps down as Sugarfed chairman in protest against lathi-charge on farmers