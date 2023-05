ഗോ ഫസ്റ്റ് എയർലൈൻസ് മുഴുവൻ സർവീസുകളും റദ്ദാക്കി; യാത്രക്കാർക്ക് പണം തിരികെ നൽകും

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ന്യൂഡൽഹി: സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായ ഗോ ഫസ്റ്റ് എയർലൈൻസ് മുഴുവൻ വിമാന സർവീസുകളും റദ്ദാക്കി. മെയ് ഒമ്പത് വരെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സർവീസുകളാണ് റദ്ദാക്കിയത്. സർവീസുകളുടെ നടത്തിപ്പ് സാധ്യമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടിയെന്ന് ഗോ ഫസ്റ്റ് വാർത്താകുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത യാത്രക്കാർക്ക് പണം വൈകാതെ മടക്കി നൽകും. വിമാനം റദ്ദാക്കിയത് വഴി യാത്രക്ക് തടസം നേരിട്ടവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം ഗോ ഫസ്റ്റ് നൽകുമെന്നും വിമാന അധികൃതർ റദ്ദാക്കി. സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യ ‘ഗോ ​ഫ​സ്റ്റ്’ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പാ​പ്പ​ർ ഹ​ര​ജി ദേ​ശീ​യ ക​മ്പ​നി നി​യ​മ ത​ർ​ക്ക​പ​രി​ഹാ​ര കോ​ട​തി (എ​ൻ.​സി.​എ​ൽ.​ടി) ഇന്ന് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാനിരിക്കെയാണ് മുഴുവൻ സർവീസുകളും റദ്ദാക്കിയത്. വാ​ദി​യ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ് ​‘ഗോ ​ഫ​സ്റ്റ്’. ‘ജെ​റ്റ് എ​യ​ർ​വേ​സി’​നു​ ശേ​ഷം പാ​പ്പ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​യാ​ണ് ‘ഗോ ​ഫ​സ്റ്റ്’. 2020 ജ​നു​വ​രി മു​ത​ലാ​ണ് ഇ​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ‘പി ​ആ​ൻ​ഡ് ഡ​ബ്ല്യു’ എ​ന്ന വി​മാ​ന നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി ‘ഗോ ​ഫ​സ്റ്റി’​ന് എ​ൻ​ജി​നു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ല്ല. ഇ​താണ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യെ​ന്ന് ‘ഗോ ​ഫ​സ്റ്റ്’ മേ​ധാ​വി കൗ​ശി​ക് ഖോ​ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള അ​റി​യി​പ്പി​ൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. മാ​ർ​ച്ച് അ​വ​സാ​നം മു​ത​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം വ​രെ​യു​ള്ള വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ൽ ‘ഗോ ​ഫ​സ്റ്റ്’ പ്ര​തി​വാ​രം 1,538 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​താ​യി​രു​ന്നു. നേരത്തെ, മു​ത​ൽ മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് ‘ഗോ ​ഫ​സ്റ്റ്’ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​വി​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യി​രുന്നു. ക​ണ്ണൂ​ർ വിമാനത്താവളത്തി​ൽ​ നി​ന്ന് സ​ർ​വീ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് ഗോ ​ഫ​സ്റ്റ്. എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് പോ​ലെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ർ​വീസ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ക​മ്പ​നി​യാ​ണ് പെ​ട്ടെ​ന്ന് ഇ​ല്ലാ​താ​വു​ന്ന​ത്. ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ​ നി​ന്ന് ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ക്കേ് ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ എ​ല്ലാ ​ദി​വ​സ​വും സ​ർ​വീസ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ക​മ്പ​നി​യാ​ണ് ഗോ ​ഫ​സ്റ്റ്. തി​ങ്ക​ൾ, വെ​ള്ളി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദ​മാ​മി​ലേ​ക്കും ചൊ​വ്വ, വ്യാ​ഴം, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്കും ഞാ​യ​ർ, ബു​ധ​ൻ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്കും ഗോ ​ഫ​സ്റ്റ് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.186 സീ​റ്റു​ള്ള വി​മാ​നം ദി​നം​പ്ര​തി ആ​റ് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​രാ​ണ് ഈ ​വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​യെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.





Go First flights until 9th May 2023 are cancelled