ജൻമം നൽകിയത് രണ്ട് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്; ഭർതൃകുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ക്രൂര മർദനമേറ്റ് യുവതി

മഹോബ: ജൻമം നൽകിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ടും പെൺകുട്ടികളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭർത്താവും കുടുംബവും യുവതിയെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചു. ഉത്തർ പ്രദേശിലെ മഹോബ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. യുവതിയെ മർദിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. വിഡിയോയിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഇവരെ ഇടിക്കുന്നതും തൊഴിക്കുന്നതും തെറിവിളിക്കുന്നതും കാണാം. ഇവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മർദിക്കരുതെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നതും വിഡിയോയിലുണ്ട്.

രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞും പെണ്ണായതോടെ ഭർത്താവും ഭർതൃപിതാവും മാതാവും ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്ന് യുവതി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ആൺകുഞ്ഞിനെ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് മർദനമെന്നാണ് യുവതി പറഞ്ഞത്. ആൺകുഞ്ഞിനെ ഗർഭംധരിക്കാത്തതിനാൽ ഭർത്താവും ഭർതൃ മാതാവും പിതാവും തന്നെ ഉപദ്രിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ പെൺകുഞ്ഞിന്റെ ജനന ശേഷം ഉപദ്രവം കൂടിയെന്നും യുവതി പറയുന്നു. ഭർത്താവും കുടുംബവും തന്നെ പട്ടിണിക്കിട്ടു. അതിനെ തുടർന്ന് താൻ പണിക്ക് പോയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മർദനമേറ്റ സ്ത്രീയെ ചികിത്സക്കായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ​എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

Gave birth to two daughters; The young woman was brutally beaten by her husband's family