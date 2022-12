ജി 20 ഉച്ചകോടി: 1000 യാചകരെ ഷെൽട്ടറുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: 2023 ​സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ജി 20 ​ഉ​ച്ച​കോ​ടി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ക​ശ്മീ​ർ ഗേ​റ്റി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ ഹ​നു​മാ​ൻ മ​ന്ദി​ർ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം യാ​ച​ക​രെ രാ​ത്രി ഷെ​ൽ​ട്ട​റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ന്നു. യാ​ച​ക​രെ ഇ​പ്പോ​ഴു​ള്ള സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് നീ​ക്കാ​നും പു​ന​ര​ധി​വ​സി​പ്പി​ക്കാ​നും ഡ​ൽ​ഹി അ​ർ​ബ​ൻ ഷെ​ൽ​ട്ട​ർ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്റ് ബോ​ർ​ഡി​ന് (ഡി.​യു.​എ​സ്.​ഐ.​ബി) ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഡി.​യു.​എ​സ്.​ഐ.​ബി ചീ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റു​ടെ കീ​ഴി​ൽ നാ​ലം​ഗ സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് യാ​ച​ക​രെ നീ​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും തു​ട​ങ്ങി. ബു​ധ​ൻ, വ്യാ​ഴം ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സ​ർ​വേ​യി​ൽ ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം ഭി​ക്ഷാ​ട​ക​രെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. ഇ​വ​രെ ജ​നു​വ​രി ആ​ദ്യ​വാ​ര​ത്തോ​ടെ രാ​ത്രി ഷെ​ൽ​ട്ട​റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റും. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ​വ​രെ സ്ഥാ​പ​ന സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​ക്കും. വ​നി​ത ശി​ശു വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പി​ന്റെ ശി​ശു​ക്ഷേ​മ സ​മി​തി​ക​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​തി​നി​ടെ, 2018ലെ ​ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​രു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ത​ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ നീ​ക്ക​ത്തെ എ​തി​ർ​ത്തു. 1959ലെ ​ബോം​ബെ ഭി​ക്ഷാ​ട​നം ത​ട​യ​ൽ നി​യ​മ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ 2018 ആ​ഗ​സ്റ്റ് എ​ട്ടി​ന് ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ കാ​ര്യം ഇ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. യാ​ച​ക​രെ വീ​ടു​ക​ളി​ലോ മ​റ്റു സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലോ ത​ട​ങ്ക​ലി​ൽ വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു വി​ധി​യെ​ന്ന് സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഹോ​ളി​സ്റ്റി​ക് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ അ​ലെ​ഡി​യ പ​റ​ഞ്ഞു. 2023 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​ത്, 10 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ജി 20 ​ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ പ്ര​ഗ​തി മൈ​താ​ന​മാ​ണ്. ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​നാ​ണ് ജി20​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​സ്ഥാ​നം ഇ​ന്ത്യ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. Show Full Article

