മലപ്പുറത്ത് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ; മുപ്പതിലേറെ പേർ ചികിത്സയിൽ

By വെബ് ഡെസ്ക് മലപ്പുറം: പൊന്നാനിയിൽ വിഹാഹ സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ ഏറ്റതായി റിപ്പോർട്ട്. മുപ്പതിലേറെ പേർക്കാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് വിഷബാധയേറ്റത്. ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടവർ മാറാഞ്ചേരി പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ചികിത്സ തേടി.

Food poisoning in Malappuram; More than thirty people are under treatment