ഫേസ്ബുക് പ്രണയം: പാകിസ്താനിലേക്ക് പോയ അഞ്ജു അടുത്ത മാസം തിരിച്ചെത്തും

ഇസ്‍ലാമാബാദ്: ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പ്രണയത്തിലായ പാകിസ്താനി യുവാവിനെ തേടി പാകിസ്താനിലേക്ക് പോയ രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശി അഞ്ജു അടുത്ത മാസം ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും. രാജസ്ഥാനിലെ അൽവാർ ജില്ലയിലെ ഭീവണ്ടി സ്വദേശി അഞ്ജു (34) പാകിസ്താനിലെ ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വ സ്വദേശി നസ്റുല്ലയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും മതം മാറി ഫാത്തിമ എന്ന പേര് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 2019ലാണ് ഇരുവരും ഫേസ്ബുക്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളായത്. നേരത്തേ വിവാഹിതയും രണ്ട് കുട്ടികളുടെ അമ്മയുമായ ഇവർ വീട്ടുകാരറിയാതെ പാസ്പോർട്ടും വിസയുമെടുത്ത് നിയമാനുസൃതമാണ് പാകിസ്താനിലെത്തിയത്. മക്കളെ കാണാതെ മാനസിക പ്രയാസം നേരിടുന്നതിനാലാണ് അഞ്ജുവിനെ തിരിച്ചയക്കുന്നതെന്നും അവരെ വിഷമത്തിലാക്കാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും നസ്റുല്ല പ്രതികരിച്ചു. വിസ ലഭിച്ചാൽ താനും ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്ന് നസ്റുല്ല കൂട്ടിച്ചേർത്തു. താൻ കുറച്ച് പഷ്തോ വാക്കുകൾ പഠിച്ചെന്നും ഇത്ര ചർച്ചയാകുമെന്ന് ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് കരുതിയില്ലെന്നുമായിരുന്നു അഞ്ജുവിന്റെ പ്രതികരണം. 2007ലാണ് അഞ്ജു രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശി അരവിന്ദിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് 15 വയസ്സുള്ള മകളും ആറ് വയസ്സുള്ള മകനുമുണ്ട്. കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ജയ്പുരില്‍ സുഹൃത്തിന്റെ അടുത്ത് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അഞ്ജു വീട്ടില്‍നിന്ന് ഇറങ്ങിയതെന്നും പാകിസ്താനിലെത്തിയത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് അറിയുന്നതെന്നും അരവിന്ദ് നേരത്തേ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

Facebook Love: Anju who went to Pakistan will return next month