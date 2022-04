ബ്രാഹ്മണനായ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന് ജയിലിൽ മലിനജലം നൽകിയതായി ദിഗ് വിജയ് സിംഗ്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article മധ്യപ്രദേശ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി നരോത്തം മിശ്രയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ബ്രാഹ്മണനായ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന് ജയിലിൽ മലിനജലം നൽകിയതെന്ന് കോൺഗ്രസ് മുതിർന്ന നേതാവ് ദിഗ് വിജയ് സിംഗ്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി നരോത്തം മിശ്രയുടെ ജില്ലയായ ദാതിയയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മധ്യപ്രദേശ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ദിഗ്‌വിജയ സിംഗ് ശനിയാഴ്ച പറഞ്ഞു. ഒരു ബ്രാഹ്മണ തൊഴിലാളിക്ക് ജയിലിൽ മലിനജലം നൽകി.

മധ്യപ്രദേശിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും എതിരെ നടക്കുന്ന നിയമനടപടികളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മധ്യപ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കമൽനാഥ് ഒരു "അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് അതിക്രമങ്ങൾ പ്രതിരോധ സമിതി" രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. ദിഗ് വിജയ് സിംഗിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ സമിതിയുടെ ആദ്യ യോഗം ചേർന്നു.ആഭ്യന്തര മന്ത്രി നരോത്തം മിശ്ര കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ വിരോധം കൊണ്ടാണ് സർക്കാർ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ദിഗ് വിജയ് സിംഗ് പറഞ്ഞു. "കമൽനാഥ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ബി.ജെ.പി സർക്കാർ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കുമെതിരെ കള്ളക്കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പരാതികളിൽ നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും നിഷ്പക്ഷമായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. പക്ഷപാതപരമായാണ് നടപടി. പൊലീസ് നീതിക്കും നിയമത്തിനും എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കള്ളക്കേസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സർക്കാരിനെ സഹായിക്കുന്നു. ദാതിയ ജില്ലയിൽ 50ലധികം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കള്ളക്കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ജയിലിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു" -സിംഗ് പറഞ്ഞു. "ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ പ്രദേശമായ ദാതിയ ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. നരോത്തം മിശ്രയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു ബ്രാഹ്മണ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന് ജയിലിൽ മലിനജലം നൽകി" -കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി സംഘം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാനെ കാണുമെന്നും സിംഗ് പറഞ്ഞു."മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ ജെ.പി നദ്ദയോട് പരാതി പറയും" -അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, ദിഗ്‌വിജയ് സിംഗ് പാർട്ടിയിൽ വിശ്വാസ്യത അവശേഷിക്കുന്നി​ല്ലെന്നും തെറ്റായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനും തെറ്റായ വസ്തുതകൾ അവതരിപ്പിക്കാനും പ്രകോപനപരമായ കാര്യങ്ങൾ പറയാനും അദ്ദേഹം വിദഗ്ദനാണെന്നും ബി.ജെ.പി മന്ത്രി രജനീഷ് അഗർവാൾ പറഞ്ഞു. Show Full Article

