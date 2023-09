കശ്മീരിൽ സൈനികരുടെ വീരമൃത്യു; ഡൽഹിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സ്വീകരണം

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ക​ശ്മീ​രി​ൽ സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വീ​ര​മൃ​ത്യു വ​രി​ച്ച ദി​വ​സം ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​ക്ക് ബി.​ജെ.​പി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സ്വീ​ക​ര​ണ​മൊ​രു​ക്കി​യ​തി​നെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ച് ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ൾ. അ​ന​ന്ത്നാ​ഗ് ജി​ല്ല​യി​ലെ ഗ​രോ​ൾ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ ഭീ​ക​ര​രു​മാ​യു​ണ്ടാ​യ ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ൽ 19 രാ​ഷ്ട്രീ​യ റൈ​ഫി​ൾ​സി​ന്റെ ക​മാ​ൻ​ഡി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ കേ​ണ​ൽ മ​ൻ​പ്രീ​ത് സി​ങ്, മേ​ജ​ർ ആ​ശി​ഷ് ധോ​നാ​ക്ക്, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഹു​മ​യൂ​ൺ ഭ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​ർ വീ​ര​മൃ​ത്യു വ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ടു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ജി20 ​ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ മോ​ദി​ക്ക് ബി.​ജെ.​പി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​ത്. മ​രി​ച്ച സൈ​നി​ക​ന്റെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​പി​ക്കു​ന്ന വി​ഡി​യോ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​മാ​യ എ​ക്സി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​മ​ർ​ശ​നം പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. മൂ​ന്ന് സൈ​നി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വീ​ര​മൃ​ത്യു​വ​രി​ച്ച​തി​ന്റെ ദുഃ​ഖ​വാ​ർ​ത്ത വ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ‘ബാ​ദ്ഷാ​ക്ക്’ വേ​ണ്ടി ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മാ​ധ്യ​മ, പ​ബ്ലി​സി​റ്റി വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി പ​വ​ൻ ഖേ​ര ഹി​ന്ദി​യി​ൽ എ​ഴു​തി​യ കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്തു സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ലും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്ക് അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത് നീ​ട്ടി​വെ​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വീ​ര​മൃ​ത്യു വ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ ചെ​റി​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ണു​മ്പോ​ൾ ഹൃ​ദ​യം ത​ക​രു​ന്ന​താ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വ​ക്താ​വ് സു​പ്രി​യ ശ്രീ​നാ​റ്റെ പ​റ​ഞ്ഞു. പു​ൽ​വാ​മ​യി​ൽ 40 ധീ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​വും മോ​ദി ഷൂ​ട്ടി​ങ് നി​ർ​ത്തി​യി​ല്ലെ​ന്നും സു​പ്രി​യ പ​റ​ഞ്ഞു. ബി.​ജെ.​പി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ വി​ഡി​യോ ശി​വ​സേ​ന (ഉ​ദ്ധ​വ് താ​ക്ക​റെ വി​ഭാ​ഗം) നേ​താ​വ് പ്രി​യ​ങ്ക ച​തു​ർ​വേ​ദി​യും പ​ങ്കി​ട്ടു. ഇ​ത് മാ​റ്റി​വെ​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ർ.​ജെ.​ഡി നേ​താ​വ് മ​നോ​ജ് ഝാ​യും വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. പു​ൽ​വാ​മ ആ​ക്ര​മ​ണ​സ​മ​യ​ത്ത്, എ​ല്ലാം വൈ​കി​യാ​ണ് അ​റി​ഞ്ഞ​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ന്യാ​യീ​ക​ര​ണ​മെ​ന്നും ഇ​ത്ത​വ​ണ രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ എ​ല്ലാം അ​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ഝാ ​പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

death of soldiers in Kashmir; -Welcome to Prime Minister in Delhi