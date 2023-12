ആഭ്യന്തര മന്ത്രി സാഹിബ്, ആ വാദം ശരിയല്ല -അമിത്ഷായോട് ശശി തരൂർ

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തിന് ഒരു പതാക, ഒരു ഭരണഘടന, ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തെ സാധൂകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞതിലെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോൺഗ്രസ് നേതാവും എം.പിയുമായ ശശി തരൂർ. ഒരു രാജ്യത്ത് രണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിമാർ എങ്ങനെയുണ്ടാകുമെന്നും രണ്ട് ഭരണഘടനകളും രണ്ട് പതാകകളും സാധ്യമാണോ എന്നുമായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ​ത്തോട് അമിത് ഷായുടെ ചോദ്യം. എന്നാൽ, പ്രതിപക്ഷത്തെ പരിഹസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി ലോകത്തെ നോക്കണ​മെന്ന് ശശി തരൂർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

‘പ്രിയപ്പെട്ട ആഭ്യന്തര മന്ത്രി സാഹിബ്, ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഭരണഘടനയോ പതാകയോ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തെ പരിഹസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി ലോകമെമ്പാടും നോക്കുക. യു.എസ്.എയിലെ 50 സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും അവരുടേതായ പതാകയും ഭരണഘടനയും ഉണ്ട്. ആസ്‌ട്രേലിയയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെ. അവിടെ ഓരോന്നിനും ഒരോ പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിയുണ്ട്! കൂടാതെ മറ്റ് നിരവധി രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ത്യ അങ്ങനെയാകണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഒരു രാജ്യത്തിനും ഒന്നിലധികം ഭരണഘടനകളോ പതാകകളോ ഇല്ല എന്നത് ശരിയായ വാദമല്ല’ -എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കുറിപ്പിൽ ശശി തരൂർ പറഞ്ഞു. വാർത്താ ഏജൻസിയായ എ.എൻ.ഐക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലും അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം ആവർത്തിച്ചു.

Dear Home Minister Sahib, before taunting the Opposition on whether a country can have more than one constitution or flag, please take a look around the world. All 50 American States in the USA have their own flag and constitution; so do all the states in Australia, each of which… pic.twitter.com/dnPSCGMJy8