cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ന്യൂഡൽഹി: പാർലമെന്‍റിന് പുറത്ത് ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ തന്‍റെ തലയിൽ കാക്ക കൊത്തുന്ന ചിത്രത്തെ പരിഹസിച്ച് തലക്കെട്ടെഴുതിയ ബി.ജെ.പിക്ക് മറുപടിയുമായി ആം ആദ്മി പാർട്ടി എം.പി രാഘവ് ഛദ്ദ. കലിയുഗത്തിൽ കാക്ക മുത്തുകളും ഹംസങ്ങൾ ധാന്യങ്ങളും ഭക്ഷിക്കുമെന്ന് രാമൻ സീതയോട് പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നായിരുന്നു ഛദ്ദയുടെ മറുപടി. പാർലമെന്‍റിന് പുറത്ത് ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഛദ്ദയുടെ തലക്ക് മുകളിലായി ഒരു കാക്ക വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നതും തലയിൽ കൊത്തുന്നതുമാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്. കൊത്ത് കിട്ടിയതോടെ ഛദ്ദ തലകുനിക്കുന്നതും ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നതും ചിത്രത്തിൽ കാണാം. രാഘവ് ഛദ്ദയുടെയും കാക്കയുടെയും ചിത്രങ്ങൾ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ചിത്രത്തിന് പുതിയ തലക്കെട്ടുമായി ബി.ജെ.പി ഡൽഹി ഘടകം രംഗത്തെത്തിയത്. കള്ളം പറഞ്ഞാൽ കാക്ക കൊത്തും എന്ന പഴഞ്ചൊല്ലായിരുന്നു ഛദ്ദയുടെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് കൊണ്ട് ബി.ജെ.പി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചത്. ഇതുവരെ പഴഞ്ചൊല്ല് കേൾക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് കണ്ടുവെന്നുമായിരുന്നു ബി.ജെ.പിയുടെ ട്വീറ്റ്. ട്വീറ്റിനെ പിന്തുണച്ചും പരിഹസിച്ചും നിരവധി പേരെത്തിയതോടെയാണ് ബി.ജെ.പിക്കെതിരെ പ്രതികരണവുമായി ഛദ്ദ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയത്. 'കലിയുഗത്തിൽ ഹംസങ്ങൾ ധാന്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയും, കാക്കകൾ മുത്തുകൾ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് രാമൻ സീതയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു' എന്നായിരുന്നു ഛദ്ദയുടെ ട്വീറ്റ്. മണിപ്പൂർ കലാപത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ സഭകളിൽ നോട്ടീസ് നൽകിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ബി.ജെ.പിയുടെ ട്വീറ്റ്. പാർലമെന്‍റിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെ അവിശ്വാസപ്രമേയവും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. Show Full Article

News Summary -

Crow will peck on those who lie says BJP, An example of kaliyug says Chadha